Премьер-министр выразил соболезнования в связи с кончиной 44-го президента Аргентины Карлоса Менема. Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Аппарата Премьер-министра Армении, в послании говорится:

“С болью узнал о кончине выдающегося политического деятеля, 44-го Президента Аргентины Карлоса Менема.

Президент Менем внес свой значительный вклад в развитие и укрепление армяно-аргентинских отношений, за «установление братских связей между Ереваном и Буэнос-Айресом» он получил звание Почетного гражданина Еревана.

Выражаю свои глубокие соболезнования и поддержку семье Карлоса Менема и дружественному народу Аргентины».