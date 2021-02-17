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Премьер-министр выразил соболезнования в связи с кончиной 44-го Президента Аргентины Карлоса Менема

Премьер-министр выразил соболезнования в связи с кончиной 44-го Президента Аргентины Карлоса Менема

Премьер-министр выразил соболезнования в связи с кончиной 44-го президента Аргентины Карлоса Менема. Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Аппарата Премьер-министра Армении, в послании говорится:

“С болью узнал о кончине выдающегося политического деятеля, 44-го Президента Аргентины Карлоса Менема.

Президент Менем внес свой значительный вклад в развитие и укрепление армяно-аргентинских отношений, за «установление братских связей между Ереваном и Буэнос-Айресом» он получил звание Почетного гражданина Еревана.

Выражаю свои глубокие соболезнования и поддержку семье Карлоса Менема и дружественному народу Аргентины».


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