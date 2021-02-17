Премьер-министр Армении Никол Пашинян в Гюмри встретился с родными военнопленных

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в рамках рабочего визита в Гюмри встретился с родными военнопленных. Как передает Арменпресс, в конце встречи депутат НС Назели Багдасарян сообщила журналистам, что родителям было представлено на какой стадии находится процесс их освобождения.

«Работа ведется разными ведомствами в разных инстанциях. Тема очень деликатная, любая информация, касающаяся пленников в медиа-поле, может быть использована противником против нас. Позвольте мне не комментировать встречу, просто хочу сказать, что сегодня родители были осведомлены о стадии процесса», - сказала Назели Багдасарян.

Депутат отметила, что задача властей - суметь полностью реализовать 8-й пункт заявления от 9 ноября, в котором говорится о возвращении военнопленных и гражданских лиц, содержавшихся в Азербайджане.

«То есть, независимо от статуса, все будут возвращены. Третья Женевская конвенция гласит, что после окончания боевых действий все пленные лица страны - противника подлежат возвращению, поэтому мы работаем в международных инстанциях, чтобы как можно скорее возвратить наших соотечественников», - сказала Назели Багдасарян.