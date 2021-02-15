Афтершок землетрясения в Шорже

15-го февраля этого года в 22:27 по местному времени (в 18:27 по Гринвичу) сейсмической сетью Службы сейсмической защиты МЧС Армении зарегистрировано землетрясение с магнитудой 3,3 и глубиной очага 10 км, эпицентр находится в 5 км к северо-востоку от села Шоржа Гегаркуникской области, Армения.

Географические координаты эпицентра 40,520 северной широты и 45,330 восточной долготы.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС Армении, сила подземных толчков в эпицентре составила 4-5 баллов.

Землетрясение (афтершок) ощущалось в Цовагюхе и Гаваре с силой 3 балла, в Севане, Абовяне, Дилижане и Иджеване - с силой 2-3 балла.