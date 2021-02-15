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ВОЗ заявила о снижении заболеваемости COVID-19 в мире

ВОЗ заявила о снижении заболеваемости COVID-19 в мире

Количество новых заражений COVID-19 в мире снижается пятую неделю подряд. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявил на брифинге генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

"Количество сообщений о случаях COVID-19 по всему миру снижается пятую неделю подряд. На прошлой неделе было самое низкое с октября количество заражений за неделю", - сказал он.

По его словам, за пять недель количество новых заражений, которые регистрируются в неделю, сократилось почти вдвое.


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