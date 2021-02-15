ВОЗ разрешила использовать вакцину AstraZeneca при чрезвычайных ситуациях
21:28, 15 Февраль, 2021
Всемирная организация здравоохранения одобрила для использования в чрезвычайных ситуациях два варианта вакцины производства AstraZeneca/Oxford от COVID-19. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом говорится в заявлении ВОЗ, распространенном в понедельник.
Как отмечается, препараты теперь можно использовать в программе COVAX по справедливому распределению вакцин в мире. Одна из вакцин производится в Корее, вторая - в Индии.
Препарат фармацевтической компании AstraZeneca стал второй вакциной, получившей официальное одобрение ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях.
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