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ВОЗ разрешила использовать вакцину AstraZeneca при чрезвычайных ситуациях

ВОЗ разрешила использовать вакцину AstraZeneca при чрезвычайных ситуациях

Всемирная организация здравоохранения одобрила для использования в чрезвычайных ситуациях два варианта вакцины производства AstraZeneca/Oxford от COVID-19. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом говорится в заявлении ВОЗ, распространенном в понедельник.

Как отмечается, препараты теперь можно использовать в программе COVAX по справедливому распределению вакцин в мире. Одна из вакцин производится в Корее, вторая - в Индии.

Препарат фармацевтической компании AstraZeneca стал второй вакциной, получившей официальное одобрение ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях.


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