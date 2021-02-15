В Армении есть закрытые автодороги
20:53, 15 Февраль, 2021
Министерство по ЧС Армении сообщает, что в Армении есть закрытые автодороги․
Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС Армении, дороги, ведущие от высокогорной метеостанции «Амберд» к крепости Амберд и озеру Кари Арагацотнского региона, закрыты.
Согласно полученным данным из департамента ЧС МВД Грузии и из департамента Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспортных средств: со стороны России скопилось более 220 грузовиков.
Водителям рекомендуется ездить исключительно на зимних шинах․
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