Министерство по ЧС Армении сообщает, что в Армении есть закрытые автодороги․

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС Армении, дороги, ведущие от высокогорной метеостанции «Амберд» к крепости Амберд и озеру Кари Арагацотнского региона, закрыты.

Согласно полученным данным из департамента ЧС МВД Грузии и из департамента Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспортных средств: со стороны России скопилось более 220 грузовиков.

Водителям рекомендуется ездить исключительно на зимних шинах․