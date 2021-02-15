Вице-премьер Авинян принял участие в семинаре “Свобода информации в системе управления”

Вице-премьер Республики Армения Тигран Авинян 15 февраля принял участие в семинаре “Свобода информации в системе управления”, организованном Центром свободы информации. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса Тиграна Авиняна, в своем приветственном слове вице-премьер отметил:

“Приветствую проведение этого семинара “Свобода информации в системе управления” и его участников. Обсуждения в подобном формате важны в плане правильной оценки объема и содержания существующих в данной области проблем. Отсюда исходит и поиск правильных решений. Поэтому думаю, что проводимый сегодня и завтра семинар будет эффективным для всех участников.

Современные технологии, кажется, стерли границы доступа к информации, и у нас часто бывают случаи, когда явная дезинформация или, что более опасно, манипулятивная информация получает широкое распространение, превращаясь в истину в общественном восприятии. В этом отношении чрезвычайно важно максимальное распространение достоверной информации, носителями которой часто являются именно государственные органы. Здесь я придаю важность тому, чтобы государственные органы должным образом выполняли свои обязанности, были доступными для СМИ и не были скованными в сотрудничестве с представителями СМИ. Также важно, чтобы предоставляющие информацию звенья с большой ответственностью подходили к направляемым им запросам, помня, что качество и уровень информированности населения часто определяется именно стилем их работы.

Хочу отметить, что этот семинар, как и другие подобные идеи, полностью приветствуется нашим правительством. Мы больше всего заинтересованы в надежности, свободе и максимальном доступе к информации, поэтому мы должны сделать все возможное, чтобы эта сфера была хотя бы беспроблемной.

Благодарю за внимание и желаю успехов семинару”.

Семинар предназначен для сотрудников отделов информации и связей с общественностью 57 органов государственного управления. Мероприятие проводится в рамках программы “Поддержка инициативам Армении”. В повестку дня семинара входят вопросы преимущества свободы информации для органов государственного управления, порядка предоставления устных, письменных и электронных запросов, единой платформы, процедуры, механизмов (офлайн и онлайн) и сроков предоставления информации.