Всемирную торговую организацию впервые возглавила женщина

Представительница Нигерии Нгози Оконджо-Ивеала стала первой женщиной, занявшей пост генерального директора Всемирной торговой организации (ВТО). Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, в понедельник ее кандидатуру утвердил генсовет ВТО.

"Члены ВТО только что согласились назначить доктора Нгози Оконджо-Ивеалу следующим генеральным директором ВТО. Решение было принято консенсусом сегодня на внеочередном заседании генсовета. Оконджо-Ивеала станет первой женщиной и первой африканкой, возглавившей ВТО", - говорится в сообщении пресс-службы организации.

Как отмечается, Оконджо-Ивеала приступит к исполнению своих обязанностей 1 марта, ее полномочия будут действовать до 31 августа 2025 года.

Оконджо-Ивеала родилась в 1954 году в городе Огваши-Уку в Нигерии. В разное время она занимала посты министра финансов Нигерии, главы МИД этой страны, а также работала управляющим директором Всемирного банка. Сейчас она является председателем правления Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI).

В прошлом году глава ВТО Роберто Азеведо заявил, что решил покинуть этот пост на год раньше - 31 августа нынешнего года. Азеведо отмечал, что его решение не связано с состоянием здоровья, а также с желанием получить другую должность. Он сообщал, что решился на этот шаг после обсуждения со своей семьей, часть которой живет в Женеве (где находится штаб-квартира ВТО), а часть - в Бразилии.