Трехстороннее заявление не содержит никаких положений о создании коридора: МИД Армении

Пункт 9 заявления премьер-министра Армении, президентов России и Азербайджана от 9 ноября 2020 года не содержит никаких положений о создании коридора. Любая дорога или коммуникационный маршрут, проходящий через территорию Армении, будет находиться исключительно под юрисдикцией Армении. Об этом заявила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян в ответ на вопрос информационного агентства Арменпресс.

- Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что «подписанное 9 ноября совместное заявление содержит специальное положение о создании Нахиджеванского коридора». Как Вы прокомментируете это?

- В девятом пункте трехстороннего Заявления от 9 ноября говорится о «разблокировании всех экономических и транспортных коммуникаций в регионе», и именно с таким подходом Армении выступает в плане установления стабильности и перспектив сотрудничества в регионе.

Вышеупомянутый пункт не содержит положений о создании коридора. Любая дорога или коммуникационный маршрут, проходящий через территорию Армении, будет находиться исключительно под юрисдикцией Армении.