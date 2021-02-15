Министр обороны Армении принял членов Общественного совета

Министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян 15 февраля принял членов Общественного совета во главе с председателем Совета Степой Сафаряном.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, в ходе встречи министр обороны Вагаршак Арутюнян представил текущую ситуацию на армяно-азербайджанской границе, обсудил с членами Общественного совета пути дальнейшего сотрудничества и возможности реализации новых совместных программ.

Поблагодарив за прием, председатель Общественного совета Степа Сафарян выразил готовность поддерживать армянскую армию, укреплять существующее сотрудничество и разрабатывать новые, перспективные программы.