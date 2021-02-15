Произошло слабое землетрясение в 17 км к югу от Еревана

15-го февраля этого года в 18:21 по местному времени (в 14:21 по Гринвичу) сейсмической сетью Службы сейсмической защиты МЧС Армении зарегистрировано землетрясение с магнитудой 2,3 и глубиной очага 10 км, эпицентр находится в 17 км к югу от города Ереван, Армения.

Географические координаты эпицентра 40,040 северной широты и 44,560 восточной долготы.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС Армении, сила подземных толчков в эпицентре составила 3 балла.

Землетрясение ощущалось в городе Ереван с силой 2-3 балла.