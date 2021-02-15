Около села Агарак появился ​​еще один наблюдательный пункт российских пограничников

В связи с тем, что азербайджанская сторона начала стрелять в воздух в районе села Агарак (община Капан) Сюникской области, в этом районе был добавлен еще один наблюдательный пункт российских пограничников, где в настоящее время проходит круглосуточное дежурство. Как передает Арменпресс, об этом сообщает администрация Сюникской области.

«13 февраля в районе села Агарак (община Капан) Сюникской области с азербайджанской стороны была произведена беспорядочная стрельба в воздух. Этот факт зафиксировали армянские и российские пограничники. Командование последнего в течение нескольких часов осуществляло наблюдение за территорией, зарегистрировало инцидент, после чего в районе, где сейчас осуществляется круглосуточное дежурство, был добавлен еще один наблюдательный пункт российских пограничников», - говорится в сообщении.

Защитник прав человека Арман Татоян отреагировал этот на инцидент, отметив, что он серьезно угрожает правам мирных жителей, нарушает их мирную и спокойную жизнь.