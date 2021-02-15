Время в Ереване: 11:07:36,   15 Февраль

Действующий председатель ОБСЕ из Грузии поедет в Молдову: визита в Армению не запланировано

Действующий председатель ОБСЕ из Грузии поедет в Молдову: визита в Армению не запланировано

Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде после визита в Грузию отбудет в Молдову. В ответ на запрос Арменпресс об этом сообщила пресс-служба ОБСЕ, подчеркнув, что не планируется визитов в Армению и Азербайджан.

«Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде посетит Грузию 16 февраля, а 17 февраля отбудет в Молдову для встречи с высокопоставленными официальными лицами. Визиты в Армению и Азербайджан в рамках данного турне не планируются», - сказали в пресс-службе.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации