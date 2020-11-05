Предстоящие на 16 февраля мероприятия
18:14, Февраль 15, 2021
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08:50, 16.12.2020
Армяне - жертвы европейского цинизма: новые империи утверждают свои порядки
08:47, 04.12.2020
Первый деструктивный жест Баку накануне переговоров
- 21:58 В Греции мужчина умер через восемь минут после прививки от коронавируса
- 21:35 ВОЗ заявила о снижении заболеваемости COVID-19 в мире
- 21:28 ВОЗ разрешила использовать вакцину AstraZeneca при чрезвычайных ситуациях
- 21:04 ООН предупредила о риске дефицита продуктов в мире из-за пандемии
- 20:53 В Армении есть закрытые автодороги
- 20:40 Роналду приобрел редкий автомобиль за 8 млн евро
- 19:52 Вице-премьер Авинян принял участие в семинаре “Свобода информации в системе управления”
- 19:46 Всемирную торговую организацию впервые возглавила женщина
- 19:36 Трехстороннее заявление не содержит никаких положений о создании коридора: МИД Армении
- 19:20 Министр обороны Армении принял членов Общественного совета
- 18:41 Произошло слабое землетрясение в 17 км к югу от Еревана
- 18:20 Действующий председатель ОБСЕ из Грузии поедет в Молдову: визита в Армению не запланировано
- 18:17 Около села Агарак появился еще один наблюдательный пункт российских пограничников
- 18:14 Предстоящие на 16 февраля мероприятия
- 17:44 Министр окружающей среды Армении принял посла России
- 17:37 Россия зарегистрировала тест для выявления британского штамма SARS-CoV-2
- 17:32 Министр экономики Армении и посол Швеции обсудили вопросы двустороннего сотрудничества
- 17:30 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 15-02-21
- 17:26 Азиатские индексы выросли - 15-02-21
- 17:26 Глава МИД Армении проведет в Москве встречу с российским коллегой
- 17:19 На некоторых участках границы зафиксированы нерегулярные выстрелы, в основном, в воздух
- 17:16 В России за сутки выявили 14 207 заразившихся коронавирусом
- 17:01 После землетрясение было около 100 афтершоков: МЧС опровергает слухи о сильном землетрясении
- 16:59 Лавров назвал ЕС инициатором последовательного разрыва отношений с РФ
- 16:51 СМИ: работа шести японских ТЭС частично приостановлена из-за землетрясения
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15:44, 13.02.2021
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