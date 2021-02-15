Министр окружающей среды Армении принял посла России

Министр окружающей среды Армении Романос Петросян принял Чрезвычайного и Полномочного посла России в Армении Сергея Копыркина.

Как сообщили Арменпресс в отделе по связям с общественностью министерства окружающей среды, приветствуя гостей, министр Романос Петросян рассказал о долгосрочных стратегических отношениях между двумя странами как в политической сфере, так и в сфере государственного управления, а затем подчеркнул важность установления новой повестки дня стратегических направлений сотрудничества в этот послевоенный период и пересмотра приоритетов.

Министр подчеркнул, что действия должны быть направлены на инвентаризацию, смягчение и преодоление последствий 44-дневной войны.

Посол Копыркин, в свою очередь, отметил важность сотрудничества между двумя странами, сообщив, что они заинтересованы в расширении сфер сотрудничества и рамок совместных программ.

В области охраны окружающей среды отношения между Арменией и Россией в основном развиваются в рамках глобальных региональных и международных природоохранных конвенций, международных процессов, а также на основе решений заседаний межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Армения и Россия.

Министр Романос Петросян проинформировал посла, что для того, чтобы составить более подробную дорожную карту сотрудничества, продвинуть отраслевое сотрудничество между ведомствами двух стран и поднять его на новый уровень, он пригласил своего российского коллегу, министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации, в Армению, и рассчитывает на активную поддержку посла в этом вопросе.

Стороны обсудили меморандум о сотрудничестве в области охраны окружающей среды 2016 года между министерством окружающей среды Армении и министерством природных ресурсов и экологии РФ. Министр заявил, что необходимо сделать пункты меморандума более актуальными для современных вызовов.

Заместитель министра окружающей среды обратил внимание собеседников на реформы, начатые министерством в сфере лесопользования в рамках масштабного проекта «10 миллионов» по посадке деревьев, ожидая дальнейшего более глубокого сотрудничества для достижения более значимых результатов.

Подводя итоги встречи, министр Романос Петросян подтвердил приверженность министерства окружающей среды ранее достигнутым договоренностям, обозначив новые условия и возможности сотрудничества в контексте армяно-российских стратегических союзнических отношений, в частности, в контексте обмена опытом и эффективного использования ресурсов.