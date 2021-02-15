Россия зарегистрировала тест для выявления британского штамма SARS-CoV-2

Центральный НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработал первую в мире тест-систему для выявления "британского" штамма коронавируса. Как передает Арменпресс, об этом сообщается на сайте ведомства.

Ее зарегистрировали. Утверждается, что испытания на клинических образцах с подтвержденной мутацией доказали высокую точность таких тестов.

Новая технология, как отметили в Роспотребнадзоре, позволяет создавать реагенты для выявления любых мутаций коронавируса, а также других инфекций, требующих массового тестирования.

В середине декабря 2020 года стало известно, что в Великобритании появилась новая мутация коронавируса SARS-CoV-2. Позже британские власти сообщили, что она распространяется быстрее и требует от населения более тщательного соблюдения карантинных мер.

Доказательств, что новый штамм более смертоносен или чаще вызывает тяжелое течение заболевания, ученые не нашли. Тем не менее ряд стран, в том числе Россия, приостановили авиасообщение с Соединенным Королевством.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что российские вакцины будут эффективны против нового штамма COVID-19.