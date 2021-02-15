Министр экономики Армении и посол Швеции обсудили вопросы двустороннего сотрудничества

Министр экономики Армении Ваан Керобян принял Чрезвычайного и Полномочного посла Швеции в Армении Патрика Свенссона. Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и общественных связей министерства экономики, во встрече также приняли участие заместитель министра экономики Армении Варос Симонян и вице-посол Швеции в Армении Изабелла Эрикссон.

Министр поздравил посла с началом дипломатической миссии в Армении и отметил важность программ, реализуемых Швецией как надежным партнером Армении в различных сферах, которые способствуют продолжению экономических реформ в Армении.

Собеседники обсудили вопросы, относящиеся к повестке дня армяно-шведского сотрудничества, отметили необходимость расширения рамок двустороннего экономического сотрудничества.

В беседе с министром посол отметил, что они готовы сотрудничать с правительством Армении по ряду направлений, в частности, в плане программ, реализуемых в области сельского хозяйства, информационных технологий, торговли, территориального управления.

Министр отметил важность выхода на армянский рынок шведских компаний IEKA и H&M, проинформировав о текущих программах, в частности о процессе управления венчурным фондом, и пригласил шведские компании принять участие в их реализации.

Посол Патрик Свенссон, в свою очередь, сказал, что шведские компании выразили желание участвовать в процессе цифровизации экономики Армении, утилизации мусора, а также эксплуатации аэропортов.

Посол подчеркнул важность мероприятий, проводимых в рамках программы Восточного партнерства, включая улучшение деловой среды, правосудие, защиту прав человека и другие области.

В завершение встречи стороны подтвердили готовность развивать армяно-шведское торгово-экономическое сотрудничество.