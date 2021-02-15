Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 15-02-21
17:30, 15 Февраль, 2021
ЕРЕВАН, 15 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 15 февраля, курс доллара США вырос на 0.32 драмa и составил 524.60 драм. Курс евро вырос на 1.80 драмa и составил 636.60 драм. Курс российского рубля вырос на 0.10 драмa и составил 7.16 драм. Курс британского фунта вырос на 6.27 драмa и составил 729.09 драм.
ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:
Цена золота сократилась на 381.64 драмa и составила 30635.07 драм. Цена серебра сократилась на 0.65 драмa и составила 456.57 драм. Цена платины сократилась на 240.28 драмa и составила 20593.73 драм.
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