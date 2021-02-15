После землетрясение было около 100 афтершоков: МЧС опровергает слухи о сильном землетрясении

Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Армения опровергает постоянно распространяемую в интернете информацию о том, что на территории Республики Армения, в частности в Ереване, ожидается сильное землетрясение.

«Территориальная служба сейсмической защиты МЧС Армении еще раз официально опровергает эту информацию. Призываем не способствовать распространению ложных новостей и паники, следить только за официальными сообщениями МЧС. Отметим, что на данный момент напряжение в эпицентре землетрясения продолжает спадать», - заявили в министерстве.

В беседе с Арменпресс пресс-секретарь министра по чрезвычайным ситуациям Армении Анна Багдасарян сообщила, что в день землетрясения, 13 февраля, в Армении было зарегистрировано около 100 афтершоков. «Подземные толчки постепенно снижаются, ослабевает сейсмическая активность в эпицентре Паракара. Афтершоки были очень слабыми по силе и для населения были незаметными», - подчеркнула она.

Однако нельзя игнорировать тот факт, что слабые и средние землетрясения не исключены как в Армении, так и во всем регионе. «Сейсмическая активность продолжается не только в Армении, но и во всем регионе. Анализ показывает, что могут быть слабые землетрясения или средней силы», - сказала Багдасарян.

Сейсмологической сетью Территориальной службы сейсмической защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения 13 февраля в 15:29 часов по местному времени (11:29 по Гринвичу) было зарегистрировано землетрясение 40.11 градусов северной широты и 44.54 градусов восточной долготы, в 8 км к юго-востоку от Еревана, глубина 10 км, магнитуда 4,7. Сила землетрясения в эпицентре составила 6-7 баллов.

Землетрясение ощущалось в Ереване силой 5-6 баллов, в районах Арагацотн, Арарат, Ширак, Армавир, Вайоцдзор - силой 3-4 балла.