Лавров назвал ЕС инициатором последовательного разрыва отношений с РФ

Евросоюз последовательно разрывает отношения с Россией, это началось давно, и инициатором является Брюссель. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"В принципе, любому мало-мальски интересующемуся ситуацией в Европе человеку давно известно, что уже много лет, когда этот разрыв происходит, отношения последовательно разрывает ЕС", - сказал он в понедельник на пресс-конференции в Санкт-Петербурге по итогам переговоров со своим финским коллегой Пеккой Хаависто.

Так он прокомментировал свое недавнее заявление в интервью о том, что Россия при необходимости готова к разрыву отношений с ЕС.