Известны соперники первого тура чемпионата Армении по шахматам

В Доме шахмат им. Тиграна Петросяна состоялась жеребьевка мужских и женских чемпионатов Армении по шахматам.

Как передает «Арменпресс», в первом туре 81-го первенства по шахматам среди мужчин встретятся Оганес Габузян - Мануэл Петросян, Шант Саргсян - Тигран Петросян, Роберт Ованнисян - Левон Бабуджян, Мамикон Гарибян - Арман Пашикян и Самвел Тер-Саакян - Завен Андриасян.

На старте 76-го женского первенства силами померятся пары Сирануш Гукасян - Мариам Аветисян, Астхик Акопян - Мария Геворгян, Наре Аракелян - Арпине Григорян, Вероника Хачатрян - Анна Хачатрян и Мариам Мкртчян - Сусанна Габоян.

Чемпионат Армении по шахматам стартует 16 февраля.