Мане Тандилян считает необходимостью решение вопроса занятости арцахцев

Министр труда, социальных вопросов и жилищного строительства Арцаха Мане Тандилян считает необходимым решение вопроса трудоустройства арцахцев. Как сообщает «Арменпресс», Тандилян сказала об этом во время совещания, состоявшегося 15 февраля.

«Правительства Арцаха и Армении разработали программы, с помощью которых арцахцам мы оказали непосредственное материальное содействие. Естественно, в этом случае это возможно и не лучше решение в долгосрочной перспективе. Я согласна с тем, что мы должны решить эту проблему не предоставлением денег, а развитием возможностей. Мы должны суметь решить вопрос трудоустройства арцахцев, потому что только это позволит выйти из тяжелой послевоенной ситуации», - сказала Тандилян.

Министр подчеркнула, что вопрос трудоустройства жителей необходимо решать посредством экономических средств.

По подсчетам Аппарата Президента Республики Арцах, в настоящее время в Арцахе проживает 105 000 - 110 000 арцахцев, около 35 000 - 40 000 все еще находятся в Республике Армения.