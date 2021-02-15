Мероприятие “Мы вместе в этой борьбе” для детей, больных онкологией

В рамках Международного дня борьбы с онкологией Центр детских онкологических заболеваний и болезней крови Института гематологии им. проф. Р. Еоляна, и благотворительный Фонд «Город улыбок» совместно инициировали мероприятие под названием «Мы вместе в этой борьбе».

Как сообщает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции заявил руководитель Центра детских онкологических заболеваний и болезней крови Армении Геворг Тамамян.

«Дети, проходящие лечение в центре, приготовили открытки, которые отправят другим больным детям, проходящим лечение в 557 медицинских центрах в разных странах мира. Цель мероприятия - поддержка всем больным детям, мы все вместе в этой борьбе с раком”, - отметил Тамамян.

С 2002 года весь мир 15 февраля ежегодно отмечает как Всемирный день борьбы с детской онкологией.