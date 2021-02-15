Лидеры G7 обсудят 19 февраля пандемию и восстановление мировой экономики

Канцлер Германии Ангела Меркель примет участие 19 февраля в виртуальной встрече лидеров стран "большой семерки" (G7), которая состоится под председательством Великобритании. Об этом сообщил в понедельник на брифинге официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Речь по большей степени пойдет о вопросах многостороннего сотрудничества на основе совместных ценностей G7, борьбы с пандемией и восстановления экономики", - сказал он.

Зайберт подчеркнул, что Меркель на переговорах намерена, помимо прочего, поднять вопрос, как может "большая семерка" взять на себя больше ответственности в деле преодоления глобальных вызовов в условиях пандемии. Кроме того, канцлер хочет обсудить с другими лидерами торговые темы, ситуацию в Африке, вопросы, связанные с охраной окружающей среды, вакцинацией, а также укрепление таких международных организаций, как Всемирная торговая организация или Всемирная организация здравоохранения.

Зайберт напомнил, что в очном формате встреча "большой семерки" запланирована на 11-13 июня. Как планируется, она пройдет в месте Карбис Бэй в Корнуолле на юго-западе Англии.