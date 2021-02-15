Алиев объявил о начале строительства железной дороги Хорадиз-Агбенд

Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о начале строительства железной дороги в Физулинском районе Хорадиз-Агбенд. Как передает «Арменпресс», сообщение об этом распространила пресс-служба Президента Азербайджана. Протяженность новой железнодорожной ветки составит 100 км.

Алиев отметил, что железная дорога будет играть важную роль в прямом железнодорожном сообщении Азербайджана с Нахичеванской Автономной Республикой.