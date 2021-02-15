Обсуждены ситуация в сфере таксомоторных перевозок и их возможные решения

Премьер-министр Никол Пашинян провел совещание, в ходе которого были обсуждены ситуация в сфере таксомоторных перевозок и предлагаемые решения.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в частности, были затронуты неравные возможности в сфере, процесс лицензирования, возможные шаги по повышению качества предоставляемых гражданам услуг, регулирование регулярных пассажирских перевозок и услуг такси.

В этом контексте состоялся заинтересованный обмен мнениями, в рамках которого были представлены различные предложения и наблюдения в контексте обеспечения комфортных условий как для предоставляющих услуги такси, так и для обслуживаемых граждан. Также была подчеркнута важность регулирования перевозки пассажиров из ереванского аэропорта “Звартноц” и реализации четких шагов в этом направлении.

Подводя итоги, премьер-министр Пашинян подчеркнул необходимость последовательного решения существующих в сфере пассажироперевозок в стране проблем и дал соответствующие поручения ответственным лицам.