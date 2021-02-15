В Армении ежегодно регистрируется от 80 до 100 случаев детской онкологии

В Армении ежегодно регистрируется от 80 до100 случаев онкологии у детей от 0 до18 лет.

Как передает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции сообщил руководитель Центра детской онкологии и заболеваний крови Геворг Тамамян.

«В странах с высоким уровнем доходов более 80% заболеваний детей приходится на онкологию, в то время как во многих странах с низкими доходами этот показатель составляет всего 20%. По своим показателям Армения близка к развитым странам. По статистике, излечиваемость больных детей достигает 70, 75 %, а иногда и 80 %, причем в условиях, того наша страна обладает достаточно скудными средствами», - сказал Тамамян.

По его словам, в последние годы они сами диагностируют заболевание, и большинство пациентов получают лечение в Армении.