Афросоюз направит в Гвинею группу экспертов из-за вспышки Эболы

Африканский центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) при Африканском союзе направит состоящую из экспертов группу экстренного реагирования в Гвинею, где ранее была зафиксирована вспышка лихорадки Эбола, сообщается в пресс-релизе организации.

В воскресенье министерство здравоохранения Гвинеи объявило о начале эпидемии лихорадки Эбола в субпрефектуре Гуэке на юго-западе страны. По данным властей, меры были приняты после того, как в стране было зарегистрировано четыре случая смерти от Эболы.

"Комиссия Африканского союза была проинформирована о вспышке и готова предложить всестороннюю поддержку всех учреждений Афросоюза. Африканский центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) продолжит работать с правительством Гвинейской Республики и готовится развернуть группу экстренного реагирования из экспертов в следующие 48 часов", - говорится в заявлении, размещенном на сайте центра,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Отмечается, что CDC совместно с Западноафриканской организацией здравоохранения созовет экстренное совещание экспертов для лучшей координации мер, принятых в Гвинее и соседних странах.

По данным ВОЗ, в Гвинее впервые с 2016 года были лабораторно зарегистрированы три случая заражения Эболой. Согласно предварительному расследованию, первой жертвой заболевания стала медсестра, которая скончалась 28 января. После ее похорон у шести человек были выявлены симптомы, похожие на лихорадку. Двое из них скончались, еще четверо были госпитализированы.