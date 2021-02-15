Вазген Манукян будет встречаться с гражданами на площади Свободы

Кандидат на должность премьер-министра от “Движения за спасение Родины” Вазген Манукян 15 февраля с 17:00 до 19:00 будет на площади Свободы, где встретится с гражданами для обсуждения вопросов, связанных с деятельностью движения.

Как передает «Арменпресс», сообщение об этом было распространено на странице “Движения за спасение Родины “в Facebook.

«Площадь Свободы будет нашей штаб-квартирой. Я сам буду бывать каждый день, как минимум по два часа от 5 до 7, мои коллеги также будут здесь. Мы будем встречаться с люди, проникнутыми одной идеей, имеющими один ритм сердца, придавать друг другу силы и вместе работать», - заявил Вазген Манукян в своем выступлении на площади Свободы, произнесенном 12 февраля.