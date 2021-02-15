Отряд кораблей ВМФ РФ вышел в Аравийское море для участия в морской фазе учений "Аман-2021". Об этом сообщили журналистам в понедельник в Минобороны РФ.

Как рассказали в военном ведомстве, отряду кораблей в составе фрегата "Адмирал Григорович", патрульного корабля "Дмитрий Рогачев" и спасательного буксира СБ-739 вместе с другими странами-участницами учений предстоит в течение двух дней отработать взаимодействие при отражении атак быстроходных малоразмерных целей и провести тренировки по совместному маневрированию,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

По данным Минобороны, также участники учений отработают совместное противодействие пиратству, досмотровые операции и выполнят стрельбы из различных комплексов корабельного артиллерийского вооружения по надводной мишени типа Killer Tomato на дистанции около 5 км.

Россия принимает участие в учениях по приглашению пакистанской стороны. Они продлятся до 16 февраля.

Военно-морские учения "Аман-2021", проводимые в акватории Аравийского моря, являются внеблоковыми. Прибывшие на учения страны участвуют в них самостоятельно.