Специалисты МЧС изучили состояние школ и детских садов Еревана после землетрясения

Специалисты МЧС изучили состояние 13 детских садов и 14 школ, находящихся в разных административных районах Еревана. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

Оперативная группа Спасательного управления Еревана во главе с полковником Арнольдом Арутюняном, состоящая из 8 сотрудников ГНКО «Территориальная служба сейсмической защиты» и представителей мэрии Еревана посетили учебные заведения, в которых после землетрясения были замечены некоторые проблемы. Исследования проводились для того, чтобы после данного профессионального мнения школы и детские сады смогли бы принимать детей согласно установленному графику.

Начальник отдела сейсмостойкости Службы сейсмической защиты МЧС заявил, что воздействие землетрясения в ереванских школах и детских садах заметно только в виде трещин на шпаклевке, и он заверил, что строения безопасны для эксплуатации.

В Национальный центр кризисного управления МЧС поступило более 3 000 различных сигналов тревоги. Относительно значительный ущерб землетрясением был нанесен одноэтажному дому по улице Айвазовского в Ереване, в котором обрушилось 9 кв/м от стены, 7 кв/м от крыши, также строению на улице Смбата Зоравар, там обрушилось 2 кв/м от стены.