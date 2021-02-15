Более миллиона жителей Техаса остались без света из-за похолодания и бури

Более миллиона жителей Техаса остались без электроэнергии из-за обрушившейся на штат снежной бури, сообщает специализированный портал poweroutage.com.

Согласно информации ресурса, из более чем 12 миллионов отслеживаемых потребителей без света в Техасе по состоянию на 15 февраля остаются 1 075 085 жителей,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Совет по проблемам надежности электротехнического оборудования Техаса (ERCOT) в воскресенье сообщил о выходе из строя половины ветряных установок штата, турбины которых замерзли. Это привело к потере 12 тысяч мегаватт. Кроме того, ограничена подача газа на электростанции.

В то же время незамерзшие ветроустановки на побережье Мексиканского залива из-за порывов ветра во время бури вырабатывают большее количество электроэнергии, чем ожидалось, пишет местное издание Austin American-Statesman.