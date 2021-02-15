Группа участников войны вновь проводит акцию протеста перед зданием Минобороны Армении

Перед административным зданием Министерства обороны Армении группа участников войны вновь проводит акцию протеста, требуя выплатить причитающиеся им деньги. Как передает «Арменпресс», они сообщают, что Минобороны невыдачу сумм мотивирует тем, что проблема предоставления денег связана с уточнением документации.

“После войны прошло 3 месяца, нет ни наших военных билетов, ни документов о том, что мы являемся участниками войны. Мы узнали, что нам должны выдать зарплаты, но их нет”, - сказал один из протестующих.

В январе и феврале они перед административным зданием МО уже провели несколько акций, однако вопрос до сих пор решен.