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В США арестовали подозреваемого в серии убийств и покушений в Нью-Йорке

В США арестовали подозреваемого в серии убийств и покушений в Нью-Йорке

Полиция Нью-Йорка арестовала подозреваемого в серии убийств и покушений в городском метро, пишет газета New York Times.

Инциденты в нью-йоркской подземке произошли в интервале 24 часов в пятницу и субботу. Два человека были зарезаны насмерть, еще двое получили ранения,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

В воскресенье полицией был арестован 21-летний Ригоберто Лопес, которому предъявлены обвинения в убийстве и покушении на убийство.

Как выяснилось, молодой человек без определенного местожительства нападал в метро на других бездомных без какого-либо явного мотива. В момент нападения его жертвы спали.

В прошлом Лопес уже несколько раз арестовывался за различные правонарушения, а также проходил курс лечения в психиатрической больнице. В последнее время он жил в отеле, который власти Нью-Йорка использовали как приют для бездомных людей.


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