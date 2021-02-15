Геворг Тамамян в 33 года стал доктором-профессором

Руководитель Центра детской онкологии и заболеваний крови Геворг Тамамян в возрасте 33 лет получил звание доктора-профессора.

Как передает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции сказал директор Гематологического центра им. Р. О. Еоляна, профессор Самвел Даниелян

“Для Армении это знаменательное событие. Этот факт внесет свой вклад в дело развития лечения детской онкологии”, - отметил Даниелян.