Геворг Тамамян в 33 года стал доктором-профессором
13:56, 15 Февраль, 2021
Руководитель Центра детской онкологии и заболеваний крови Геворг Тамамян в возрасте 33 лет получил звание доктора-профессора.
Как передает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции сказал директор Гематологического центра им. Р. О. Еоляна, профессор Самвел Даниелян
“Для Армении это знаменательное событие. Этот факт внесет свой вклад в дело развития лечения детской онкологии”, - отметил Даниелян.
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