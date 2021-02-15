Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии.

Как передает «Арменпресс», в 4-м круге мужского одиночного разряда Надаль померился силами с итальянцем Фабио Фоньини. В матче, длившемся 2 часа 17 минут, испанец после трех сетов победил со счетом - 3:6, 4:6, 2:6. Следующим соперником Надаля будет грек Стефанос Циципас.

Открытый чемпионат Австралии по теннису в 2021 году пройдет с 8 по 21 февраля. Первый турнир Большого шлема этого года - Открытый чемпионат Австралии по теннису, по традиции состоится в Мельбурне. Первый чемпионат прошел здесь в 1905 году. Турнир является первым из четырех турниров Большого шлема года с точки зрения хронологии. Остальные три - чемпионаты Франции, Уимблдона и США. Турнир с 1988 года проводится на кортах Мельбурн Парка. Австралийский чемпионат обычно имеет очень высокую посещаемость, он был первым турниром Большого шлема, который закрыл два своих корта, Арену Рода Лейвера и Hisense Arena. Действующий чемпион Australian Open - Новак Джокович, а в женском одиночном разряде - София Кенин.