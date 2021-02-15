Теплый февраль привел к цветению абрикосов: Гагик Суренян о климатических изменениях

Последняя теплая зима в Армении была зарегистрирована в 2018 году, но по абсолютным показателям теплые дни в феврале этого года превысили февраль 2018 года. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказал заместитель директора Центра гидровоздушного литологического мониторинга Гагик Суренян, отметив, что на этот раз теплых дней больше. Столь теплый февраль был зафиксирован в 1979 году.

«С 1 февраля стоит теплая погода, которая продлится еще два дня. Средняя месячная температура по республике была на 8 - 10 градусов выше климатической нормы. В последние 4 - 5 дней в Араратской долине, как и в долинах Сюника, зафиксировано +18 градусов, что близко к максимальным историческим показателям», - сказал Гагик Суренян.

На своей странице в социальной сети он опубликовал фотографию, на которой видно, как в общине Нрнадзор Сюникской области зацвело абрикосовое дерево. Раньше в середине февраля об этом не сообщалось. В этот период цвели васильки, а не абрикосы. Учитывая, что в ближайшее время ожидается резкое понижение температуры воздуха, возникнет ли риск обморожения? Отвечая на этот вопрос, Гагик Суренян отметил, что на данный момент в том месте, где расцвело абрикосовое дерево, отрицательную температуру зафиксировать довольно сложно. В других местах у нас пока нет цветущих плодовых деревьев, особенно в Араратской долине.

«С 18 февраля температура воздуха начнет понижаться, до 20 числа она будет понижаться, насколько, пока сложно говорить. Могу лишь сказать, что в целом по сравнению с этими днями температура воздуха снизится на 10 - 13 градусов. В Шираке, в горных районах Арагацотна, в Гегаркунике, в горных поселках будет самая низкая температура - около -10… -14», - сказал Гагик Суренян.

Температура воздуха в Ереване существенно не снизится, прогнозируется -4.