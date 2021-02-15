Время в Ереване: 11:07:36,   15 Февраль

 В Армении в ближайшее время откроется паллиативный центр детской онкологии

 В Армении в ближайшее время откроется паллиативный центр детской онкологии

В Армении в ближайшее время откроется паллиативный центр детской онкологии - первый в нашей стране.

Как передает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции сообщил руководитель Центра детской онкологии и заболеваний крови Геворг Тамамян.

“Скоро состоится его открытие, это будет замечательный центр. Могу сказать, что это очень серьезное достижение”, - отметил Тамамян.

В ближайшее время откроется и место проживания для членов семей больных детей.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации