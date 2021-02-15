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Армен Саркисян лечение продолжит в Ереване

Армен Саркисян лечение продолжит в Ереване

Президент Республики Армения Армен Саркисян в конце прошлой недели вернулся в Ереван.

Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по связям с общественностью Аппарата Президента Армении.

Согласно рекомендациям врачей Президент лечение продолжит в Ереване.


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