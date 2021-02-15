Представители ВОЗ насчитали 13 штаммов коронавируса в Китае

Глава международной экспертной группы Всемирной организации здравоохранения, специалист по зоонозным инфекциям и продовольственной безопасности Питер Бен Эмбарек рассказал о новых выводах по ситуации с коронавирусом в Ухане в декабре 2019 года.

По его словам, Китай предоставил экспертам ВОЗ данные только по 174 случаям заражения, зафиксированным в тот период. Однако, отметил Эмбарек, реальное число заболевших было гораздо выше, поскольку за помощью обращались только пациенты с тяжелой формой инфекции. При этом, согласно сегодняшним данным, на таких больных приходится только 15 процентов случаев, а в чаше всего COVID-19 протекает в легкой форме,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Есть основания полагать, что в декабре 2019-го в городе Ухань, где произошла первая вспышка коронавирусной инфекции, по меньшей мере тысяча человек были заражены 13 разными штаммами COVID-19", — заявил Эмбарек в интервью CNN.

Он указал на то, что некоторые варианты вируса начали распространяться с местных рынков, но другая часть не имела к ним отношения.

Эксперты ВОЗ прибыли в китайский город Ухань, где изначально произошла вспышка SARS-CoV-2, 14 января. Специалисты посетили госпитали, побеседовали с врачами и бывшими пациентами. Они также осмотрели Уханьский институт вирусологии, в том числе максимально изолированную лабораторию BSL-4, с которой были связаны слухи о якобы "утечке" вируса или возможном искусственном происхождении патогена, больницу, рынок морепродуктов "Хуанань", а также Центр по контролю и профилактике заболеваний.

На прошлой неделе эксперты подвели итоги работы, заявив, что, вероятно, к человеку вирус попал от промежуточного переносчик, а вот передача SARS-CoV-2 вследствие лабораторной утечки маловероятна. Комиссия ВОЗ планирует продолжить расследование о возникновении возбудителя COVID-19, сосредоточившись на версии о его зоонозном происхождении.