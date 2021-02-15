Католикос Всех Армян Гарегин II направил послание по случаю Великого поста

Святейший Патриарх Католикос всех армян Гарегин II выступил с посланием по случаю Великого поста. Как сообщает «Арменпресс», Католикос Всех Армян отметил, что в этот особый период жизни мы призваны идти по пути самоанализа, размышлений над ошибками, исправления недостатков с чувством их признания и раскаяния.

«Начался Великий пост. Мы вступили в период Великого поста с болью в наших душах от военной трагедии, постигшей нас. Многие наши сыны героически погибли в войне за Арцах, за наше право жить свободно и независимо, мы потеряли значительную часть арцахского мира. Эти трагические события были частично результатом упадка христианской любви, отсутствия солидарности, отсутствия бдительности в отношении внутренней и внешней безопасности и угроз, а также ослабленного рвения к объединению вокруг национальных ценностей.

В это особое время нашей духовной жизни мы призваны пройти через самоанализ, задуматься над своими ошибками, исправить свои недостатки с чувством их признания и раскаяния, услушать послание апостола. «Покайтесь и обратитесь, чтобы изгладились грехи ваши, когда наступят времена покоя от лица Господа» (Деяния 3: 19-20). Покаяние - это путь от слабости к очищению, путь, по которому человек очищается, освящается, поднимается от своего падения и спотыкания до совершенства. Искреннее, сердечное покаяние в жизни верующих людей распространяет Милость Господня, удаляя их от искушений зла. Св. Иоанн Златоуст говорит, что покаянию сопутствует Благодать Божия, изливающая Милость небесную и утешение от Господа. Источник небесных благословений и благости открывается в жизни нации через всеобщее признание и покаяние, как обещает Бог в Библии. «Если народ Мой, который носит имя Мое, покается и помолится, обратится к Моему лику и отвернется от своих злых путей, Я услышу с неба и прощу их, и исцелю землю их». Давайте используем это время Великого поста для признания и покаяния, чтобы очистить наши души, нашу жизнь и вступить на угодный Богу путь. В этом осознании с Божьей помощью мы сможем найти душевные силы и преодолеть напряженную ситуацию в общественной жизни нашей страны, множество возникших проблем и вызовов и продолжить нашу созидательную и верующую жизнь.

Мы с молитвой, идущей от сердца обращаемся ко Всевышнему о ниспослании Его многочисленных милостей нашему армянскому народу, об утешении своим Святым Духом скорбящих сердец, о распространении Его милости и защиты нашу Родину и на наш народ по всему миру. Пусть добрые пожелания нашему народу, чтобы он оправился от всех бед и трудностей, поднялся к вершинам побед и успехов, укрепил наше государство и благополучие нашей нации, сбудутся под добрым взором и при поддержке Господа. И да пребудет со всеми нами любовь Господа Иисуса Христа, Спасителя нашего. Аминь», - говорится в послании Католикоса всех армян.