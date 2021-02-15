На Севане демонтируются незаконные строения, находящиеся ниже отметки 1901.5 м

По поручению министра окружающей среды Романоса Петросяна, на прибрежных территориях, подведомственных ГНКО “Национальный парк Севан”, продолжается демонтаж незаконных построек, павильонов, стендов и очистка территорий от мусора.

Как передает «Арменпресс», об этом Петросян написал на своей странице в Facebook.

“На данном этапе демонтируются незаконно построенные здания и строения, находящиеся ниже отметки 1901.5 метров, каменные ограды зон отдыха, недостроенные, железные домики и павильоны.

В настоящее время работы ведутся на общественном пляже Севана, на прибрежных участках, расположенных по соседству с общественным пляжем и набережной Севана” - написал Петросян.

В обеспечении безопасности водных ресурсов озера Севан и его водосборного бассейна, животного и растительного мира, бесперебойности экологических подсистем чрезвычайно важен и является ключевым надлежащий контроль над хозяйственными пристройками на прибрежных участках и демонтаж незаконных построек.

“Ведутся масштабные работы, однако их объем зависит и от недостаточных мощностей собственных возможностей Национального парка “Севан”. Мы уже начали процесс расширения и усиления этих возможностей: скоро будет приобретена новая техника, с помощью которой работы по приданию достойного вида прибрежным участкам озера и установления порядка будут проводиться с большим размахом”, - отметил Петросян.