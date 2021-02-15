Азербайджанские военные стреляют в непосредственной близости от сел Сюника: ЗПЧ

Защитник прав человека Арман Татоян представил информацию о стрельбе азербайджанских военных в непосредственной близости от сел Сюника. Стрельба ведется как из малого, так и из крупнокалиберного оружия.

Как передает «Арменпресс», Татоян на своей странице в Facebook опубликовал соответствующий видеоматериал, отметив, что выстрелы производились 2 дня назад, в разное время дня, между селами Агарак и Егвард общины Капан, они сфотографированы нашими пограничниками.

“Чтобы представить расстояние, отметим, что с места этих выстрелов до села Агарак - около 1 км. Защитник прав человека Армении периодически от жителей окрестных сел Капана получает сигналы тревоги о периодической стрельбе со стороны азербайджанских военных. Все это еще раз подтверждает, что в непосредственной близости от общин Сюника, на дорогах, связывающих эти общины, не должно быть азербайджанских военных сил, это ставит под серьезную угрозу права мирных жителей, подрывает их спокойствие и мирную жизнь”, - написал Татоян.