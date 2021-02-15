Самый высокий рост в промышленности у горнодобывающей отрасли - 11.6%

Объем промышленной продукции Армении в январе-декабре 2020 года в текущих ценах составил 2 трлн 70 млрд 286.5 млн драмов (более 4 млрд 233 млн 628 001 долларов США). По сравнению с тем же периодом 2019 года снизился на 0.9%. В декабре 2020 года объем производства составил 238 млрд 183,4 млн долларов США, по сравнению с тем же периодом 2019 года снизился на 5,8%, а по сравнению с ноябрем прошлого года - на 14,4%.

Как стало известно «Арменпресс» в Статистическом комитете Республики Армения, за 12 месяцев прошлого года производство горнорудной промышленности и эксплуатации месторождений было на 403 млрд 95.6 млн драмов и превысило аналогичный показатель 2019 года на 11.6% (самый большой показатель роста), в декабре 2020 года производство в данной отрасли достигло 39 млрд 935.9 млн драмов, увеличившись по сравнению с предыдущим декабрем на 0.4%, по сравнению с ноябрем на 2,1%.

Обрабатывающая промышленность в январе-декабре 2020 года дала продукцию на 1 трлн 387 млрд 923.7 млн драмов - на 3.9% меньше, чем за тот же период 2019 года, в декабре прошлого года в этой отрасли было на 170 млрд 320.9 млн драмов продукции - на 7.3% меньше, чем за тот же месяц 2019 года, и на 17.7% больше, чем в ноябре 2020 года.

В прошлом году в сфере поставок электроэнергии, газа, пара и высококачественного воздуха было выпущено продукции на 257 млрд 843,1 млн драмов. Рост по сравнению с прошлым годом составил 0,1%. В декабре 2020 года продукция сферы составила 26 млрд 273.6 млн драмов и сократилась по сравнению с декабрем 2019 года на 3.0%, а по сравнению с ноябрем 2020 года - на 14.4%.

В секторе водоснабжения, канализации, удаления и переработки отходов в 2020 году произведено продукции на 21 млрд 424,1 млн драмов, что на 13,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. По сравнению с декабрем предыдущего года этот показатель снизился на 7,9%, с ноябрю 2020 г. - на 8,1%.