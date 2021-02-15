Apple и Nissan вели переговоры о беспилотном автомобиле, сообщили СМИ

Американская Apple обращалась к японскому автопроизводителю Nissan с предложением о совместной разработке беспилотного автомобиля, сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.

"Apple обращалась в последние месяцы к японской Nissan по поводу участия в проекте создания беспилотных автомобилей, но переговоры больше не ведутся", - пишет газета.

Источники также отметили, что переговоры были краткосрочными и не дошли до высшего руководства из-за разногласий по поводу брендинга потенциальных автомобилей: американская компания попросила Nissan выпускать машины под брендом Apple,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

В начале месяца СМИ сообщали о том, что Apple вела также переговоры с южнокорейскими Kia и Hyundai Motor о сотрудничестве в разработке электромобилей. Позднее Hyundai опровергла такие сообщения.

Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных" часов и программного обеспечения.

Nissan Motor - один из крупнейших автопроизводителей в Японии, входит в состав альянса Renault-Nissan-Mitsubishi.