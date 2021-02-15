В Арцахе продолжаются работы по обезвреживанию неразорвавшихся боеприпасов

Саперные группы, работающие в Арцахе, сегодня будут обезвреживать неразорвавшиеся боеприпасы, обнаруженные в Степанакерте, в Мартакерте, в Мартуни и в прилегающих населенных пунктах, также на территориях общин Хнацах и Айгестан Аскеранского района. Как передает «Арменпресс», Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Республики Арцах сообщает, что в результате обнаружения, обезвреживания и удаления боеприпасов, представляющих опасность, населенные пункты Арцаха в основном уже безопасны.

Саперные отряды ГСЧС МВД Арцаха, действующие в Арцахе гуманитарные организации по разминированию и саперы Минобороны РФ основные инженерно-разведывательные работы ведут в лесных, низменных и в горных областях.

Во время боевых действий против мирных населенных пунктов применялись дальнобойные ракетные, ударные и кассетные виды орудий. Они обстреливались из систем «Смерч» и «Град» и других неразрешенных видов орудий.