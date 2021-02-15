Время в Ереване: 11:07:36,   15 Февраль

В Арцахе продолжаются работы по обезвреживанию неразорвавшихся боеприпасов

В Арцахе продолжаются работы по обезвреживанию неразорвавшихся боеприпасов

Саперные группы, работающие в Арцахе, сегодня будут обезвреживать неразорвавшиеся боеприпасы, обнаруженные в Степанакерте, в Мартакерте, в Мартуни и в прилегающих населенных пунктах, также на территориях общин Хнацах и Айгестан Аскеранского района. Как передает «Арменпресс», Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Республики Арцах сообщает, что в результате обнаружения, обезвреживания и удаления боеприпасов, представляющих опасность, населенные пункты Арцаха в основном уже безопасны.

Саперные отряды ГСЧС МВД Арцаха, действующие в Арцахе гуманитарные организации по разминированию и саперы Минобороны РФ  основные инженерно-разведывательные работы ведут в лесных, низменных и в горных областях.

Во время боевых действий против мирных населенных пунктов применялись дальнобойные ракетные, ударные и кассетные виды орудий. Они обстреливались из систем «Смерч» и «Град»  и других неразрешенных видов орудий.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации