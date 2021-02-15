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Актер Вардан Петросян посвятил воинам-героям песню-речитатив

Актер Вардан Петросян посвятил воинам-героям песню-речитатив

Актер, сценарист Вардан Петросян песней-речитативом выразил свои размышления о сегодняшней жизни и событиях.

Как передает «Арменпресс», актер песню “Еркир Наири” посвятил всем воинам-героям.

“Дорогие друзья, этим репом я представляю мои размышления о нашей сегодняшней жизни и событиях. Слова я записал на музыку Реквиема Моцарта. Я использовал строки Ваана Теряна и Костана Заряна. Режиссеры ролика - Эдвард Амбарцумян и Самвел Ованнисян. Песня посвящается нашим героическим воинам ...”, - написал Вардан Петросян.


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