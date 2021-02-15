При опрокидывании грузовика в Индии погибли 16 человек

Шестнадцать человек погибли и пять получили тяжелые ранения при опрокидывании грузовика в индийском штате Махараштра, сообщила полиция штата.

Погибшие, среди которых трехлетний ребенок, ехали в кузове грузовика с папайей, когда тот перевернулся поздно вечером в воскресенье около деревни Кингаон. Большинство погибших – местные рабочие. Полиция выясняет причину аварии.

Премьер-министр Нарендра Моди выразил соболезнования семьям погибших,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Душераздирающая авария с грузовиком в Джалгаоне, штат Махараштра. Соболезнования семьям погибших. Пусть раненые поправляются как можно скорее", - говорится в заявлении офиса премьер-министра.