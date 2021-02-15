Производство сельскохозяйственных продуктов в Армении выросло на 1,5%, на 2,3% больше  роста в ЕАЭС

Объем производства сельскохозяйственной продукции в Армении в текущих ценах, рассчитанных Центральным банком Армении по среднему обменному курсу армянского драма к доллару США, в январе - декабре 2020 года был на сумму 1 млрд 733,3 млн долларов США, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в сопоставимых ценах увеличился на 1,5%. И это при том, что общий объем сельскохозяйственного производства стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в 2020 году составил 114 миллиардов 374,0 миллиона долларов США, что на 2,3% больше, чем в предыдущем году. Об этом «Арменпресс» стало известно с сайта Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

При этом в январе - декабре 2020 года в агропромышленном комплексе Беларуси было произведено (в текущих ценах, по средневзвешенному курсу национальной валюты к доллару США) на 9 млрд 314,6 млн долларов США (в постоянных ценах), увеличилось на 4,9% по сравнению с аналогичным периодом года.

В Казахстане, Кыргызстане и в России индекс сельскохозяйственного производства был рассчитан в текущих ценах, рассчитанных Центральными (Национальными) банками по среднему обменному курсу национальной валюты по отношению к доллару США. Так, в Казахстане в прошлом году этот показатель составил 15 млрд 186,0 млн долларов США, увеличившись на 5,6% по сравнению с 2019 годом, в Кыргызстане эти показатели составили 3 млрд 197,1 млн долларов США, увеличившись на 1,1%. И в России соответственно - 114 млрд 374,0 млн долларов, рост на 2,3%.