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СМИ: сирийские ПВО отразили ракетную атаку со стороны Израиля

СМИ: сирийские ПВО отразили ракетную атаку со стороны Израиля

Средства противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отразили в понедельник израильскую ракетную атаку на окрестности Дамаска. Об этом в понедельник сообщило агентство SANA.

"Сегодня в 01:18 (02:18 мск - прим. ТАСС) израильский противник произвел серию ракетных ударов со стороны оккупированных Голанских высот, а также со стороны Галилеи, поразив некоторые цели в окрестностях Дамаска", - приводит агентство слова военного источника. По его словам, сирийским силам удалось сбить большую часть ракет.

Сведения о пострадавших и разрушениях не приводятся,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Ранее агентство информировало, что сирийские ПВО ведут огонь по воздушным целям над сельскими районами к западу от Дамаска. В воздухе над западными окрестностями сирийской столицы были слышны взрывы.

Армия обороны Израиля отказалась комментировать сообщения о ракетных ударах.

"Мы не комментируем сообщения в иностранных СМИ", - ответила по телефону в понедельник на соответствующий запрос ТАСС представитель армейской пресс-службы.


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